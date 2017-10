Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Russische Romanzen in deutscher Sprache singt der Bariton Andrej Rostov am Mittwoch, 8. November, 15 Uhr, in Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde-West, Hans-Sachs-Straße 4d. Die Übersetzungen sind hochpoetisch und vermitteln die Feinfühligkeit der russischen Seele. Eintritt und ein Kaffeegedeck kosten fünf Euro. Anmeldungen unter 84 31 31 14. KaR