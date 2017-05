Sänger der Herzen

Berlin: Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm |

Lichterfelde. Das Kalliope-Team widmet sein nächstes Programm am Dienstag, 23. Mai, 15 Uhr, im Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm 52, dem Sänger Harry Belafonte. Zu hören sind die weltbekannten Songs des am 1. März 90 Jahre alt gewordenen Stars wie „Island in the sun“, „Matilda“ oder „Coconut woman“. Die Journalistin Gisela M. Gulu führt dazu ein fiktives Interview mit Harry Belafonte, der vom Schauspieler und Sänger Lusako Karonga verkörpert wird. Das Programm begleitet Armin Baptist am Piano. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen unter 772 60 55. KaR