Satirischer Blick auf 2016

Berlin: Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm |

Lichterfelde. In seinem Satire-Programm nimmt der Berliner Kabarettist Gerald Wolf am Dienstag, 17. Januar, 15 Uhr, brisante Themen aus 2016 unter die Lupe. Im Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm 52 beleuchtet Wolf unter anderem die Panama Papers, das EM-Aus im Halbfinale, Olympia in Rio, die Wahlen in den USA und andere politische Ereignisse, die für Aufmerksamkeit sorgten. Eintritt und ein Kaffeegedeck kosten fünf Euro. Anmeldungen unter 772 60 55. KaR