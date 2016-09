Lankwitz.

Bernd Mannhardt liest am Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr, im Moosgarten Kulturcafé, Lorenzstraße 63, schaurig-schöne, bitterböse Kurzgeschichten unter dem Motto „Du kommst mir gerade richtig“. Aber Achtung! Was blauäugig beginnt, wird schwarzhumorig gewandelt – und am Ende ist meist jemand tot. Der Eintritt zur Lesung kostet acht Euro. Infos und Karten unter77 32 98 92, per E-Mail an kultur@moosgarten.berlin und auf www.moosgarten-kultur.com