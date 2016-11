Lichterfelde.

Gespräche über Ausstellungen, Konzerte, Theater stehen im Mittelpunkt des Stammtisches Kunst im Steglitz Museum, Drakestraße 64 A. Am Donnerstag, 1. Dezember, 18.30 Uhr, diskutiert der Stammtisch über alles, was an Kunst interessiert. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter833 21 09 oder per E-Mail an g-schuster@heimatverein-steglitz.de möglich.