Berlin: Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm |

Lichterfelde. Die „Bunten Zellen“ aus dem Theater der Erfahrungen sind am Dienstag, 24. Oktober, 15 Uhr, im Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm 52, zu Gast. In ihrer komischen Revue „Blauer Büffel“ erzählt die Theater-Gruppe mit viele Gesang und Witz aus dem Alltag der Frau Pumperding, die unter Hypnose so manches Geheimnis ausplaudert. Darin geht es neben Familienstress und Ärger auf dem Amt auch um die Liebe. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ein Kaffeegedeck ist inklusive. Anmeldungen unter 772 60 55. KaR