Berlin: Kulturcafé Moos Garten |

Lankwitz. Das Kulturcafé Moosgarten in der Lorenzstraße 63 hatte am 6. Februar einjähriges Bestehen. Am Sonnabend, 1. Juli, ab 16 Uhr soll die Geburtstagsparty steigen. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm und hausgemachte Leckereien freuen. KaR