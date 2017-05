Weltmusik auf der Gitarre

Lichterfelde.

Am Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr können sich Freunde der Reihe „Kultur in der Petruskirche“ auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen. Lulo Reinhardt, Großneffe des weltberühmten Musiker Django Reinhardt, spielt in der Kirche am Oberhofer Platz eine Fusion von Stilen, einschließlich Flamenco, Latin und brasilianischem Jazz. Er kombiniert diese mit seinem eigenen künstlerischem Stempel – immer mit einem Augenzwinkern zu seinen Gipsy-Einflüssen. In der Petrus-Kirche ist Reinhardt mit der weißrussichen Künstlerin Yuliya Lonskaya zu erleben. Auch sie spielt Gitarre und ist bereits mit den angesehendsten Orchestern Russlands aufgetreten. Karten gibt es unter77 32 84 52 und E-Mail: info@petrus-kultur.de . Weitere Informationen auf www.petrus-kultur.de