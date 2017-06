Wortgewandt im Wortgewand

Lankwkitz.

Zu einer Lesung der besonderen Art laden Dirk Lausch und Thomas Jäkel am Sonntag, 18. Juni, 16 Uhr, ein. Im Moosgarten Kulturcafé, Lorenzstraße 63, bieten sie einzigartigen Mix aus Lesung und Improvisationstheater. Sie sind wortgewandt im Wortgewandt – oder kurz: Einer liest, der andere spinnt. Dirk Lausch liest aus dem Stand alles, was man ihm vorlegt. Egal ob Kurzgeschichte, Gedicht, Horoskop, Steuererklärung oder Einkaufszettel – die Zuhörenden können alles vorlegen, was sie in den Taschen haben. Doch das ist nicht alles. Improvisationstalent Thomas Jäkel nimmt das Gelesene als Vorlage, um daraus neue Geschichten, Gedichte, Epen oder Dramen zu schaffen. Der Eintritt kostet acht Euro, Reservierungen unter77 32 98 92 oder E-Mail: kultur@moosgarten.berlin