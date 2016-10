Zu Ehren eines Country-Stars: John-Denver-Abend in der Petrus-Kirche

Lichterfelde. Larry Schuba, Andreas David und Torsten Puls sind drei gestandene Musiker mit einer gewissen Vorliebe für die Country&Western Music. Sie überraschen aber auch immer wieder durch ihre Vielseitigkeit in anderen Projekten.

So erweisen sie einem großen Singer-Songwriter und seinem musikalischen Vermächtnis die Ehre: John Denver. Denver gehört zu den erfolgreichsten US-amerikanischen Künstlern. Leider wird er oft nur mit seinen erfolgreichen Liedern „Take Me Home, Country Roads“ und „Leaving On A Jet Planet“ in Verbindung gebracht. Larry Schuba & Acoustic Thunder zeigen, dass auch John Denver viele andere schöne Lieder der Welt hinterlassen hat.Die Musiker laden für Sonnabend, 22. Oktober, 20 Uhr, zu einem John-Denver-Abend in die Petrus-Kirche am Oberhofer Platz ein. Der Eintritt kostet 16 Euro, Karten gibt es unter77 32 84 52 oder mit einer E-Mail an i nfo@petrus-kultur.de