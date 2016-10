Paketzustellung

Berlin: Ilona B. | Am 30.09.2016 sollte ich laut Internet Info zwei Paketsendungen erhalten.Wir waren aber an diesem Tag nicht zu Hause. Als unsere Nachbarin unseren Briefkasten leerte, fielen ihr zwei Benachrichtigungen in die Arme. Sie war darüber erstaund und erbost, dass der Zusteller weder bei uns noch bei ihr geklingelt hat, wo sie den ganzen Tag zu Hause war. So gut bis dahin. Als ich mir die Benachrichtigungen ansah , musste ich feststellen, dass ich zu zwei verschiedenen Postfilialen musste. Wie geht das??Sind die Zusteller zubequem zu klingeln? Warum werden die Pakete an verschiedenen Postfilialen gebracht? Auf dem Teltower Damm 180 gibt es doch eine. Warum muss ich zur BePakrlinerstr.51 ??

