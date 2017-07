Busampel beschlossen

Lichterfelde.

Die Anwohner des Holtheimer Wegs dürfen darauf hoffen, dass die BVG-Busse künfigt zügiger durch ihre Straße rollen. Die Bezirksverordnetenversammlung hat sich einstimmig für die Einrichtung einer Busampel ausgesprochen. Das Bezirksamt ist nun aufgefordert, sich bei BVG und der Verkehrslenkung Berlin einzusetzen, dass am Anfang und am Ende der Straße eine solche Ampel installiert wird. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Behinderungen, da die Straße viel zu schmal für den ungehinderten Begegnungsverkehr der Busse ist. Nicht selten sind parkende Fahrzeuge bei Ausweichmanövern der Bussfahrer beschädigt worden.