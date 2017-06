Hitzefrei im Ordnungsamt

Berlin: Ordnungsamt Steglitz-Zehlendorf |

Steglitz-Zehlendorf. Die Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle des Ordnungsamtes, Unter den Eichen 1, verlagert die Spätsprechstunde. Grund sind Baumaßnahmen im Dienstgebäude. Die Sprechstunden finden derzeit nur in Bürocontainern statt.

Die Container heizen sich bei Hitze so stark auf, dass nachmittags nicht mehr darin gearbeitet werden kann. Die Spätsprechstunde am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr fällt daher ab sofort aus und wird am gleichen Tag von 9 bis 13 Uhr angeboten. Wie lange dieser Zustand anhält, ist unklar. Es hat bereits Verzögerungen im Bauablauf gegeben.Einige Dienstleistungen können auch online erledigt werden. Antragsformulare für Bewohnerparkausweise stehen zum Beispiel auf https://service.berlin.de/dienstleistung/121721/ zum Download bereit. Die ausgefüllten Antragsformulare können als Anhang per E-Mail an ordnungsamt@ba-sz.berlin.de oder per Post an Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Ordnungsamt, 14160 Berlin, übersandt werden. Die meisten Gewerbeangelegenheiten lassen sich auf http://www.berlin.de/ea/beantragen/ erledigen.