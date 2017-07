Lichterfelde.

Andreas Kugler, SPD-Fraktionsvize im Berliner Abgeordnetenhaus, lädt am Montag, 10. Juli, zu einer Bürgersprechstunde ein. Von 18 bis 20 Uhr steht er im Bürgerbüro in der Moltkestraße 52 Bürgern Rede und Antwort. Um Wartezeiten zu vermeiden wird um Anmeldung per E-Mail an andreas.kugler@spd.parlament-berlin.de oder84 41 94 42 gebeten.