Lichterfelde.

Am Montag, 11. September, lädt Andreas Kugler, Mitglied der SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses, zur Bürgersprechstunde ein. Von 18 bis 20 Uhr ist der Politiker in seinem Bürgerbüro in der Moltkestraße 52 zu sprechen. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmeldung unter E-Mail info@kuglerspd.de oder84 41 94 42 erforderlich.