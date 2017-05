Weniger Müll am Bahnhofsvorplatz

Berlin: Bahnhof Lichterfelde Ost |

Der Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Lichterfelde Ost ist regelmäßig nach dem Wochenende vermüllt. Die Papierkörbe sind überfüllt und Müll liegt verteilt um die Körbe herum auf dem Boden. Zum einen wird der Dreck von Passanten verursacht, zum anderen von Krähen. Denn anders als die Papierkörbe der BSR haben die vor dem Bahnhof keinen Schutz gegen Krähen, die Müll und Essensreste aus den Körben ziehen. Die CDU-Fraktion hat beantragt, dass sich das Bezirksamt des Problems annimmt. Es soll die Geschäftsleute am Bahnhofsvorplatz auffordern, die Müll-Situation in den Griff zu bekommen. Der Antrag wurde in den Ordnungsausschuss überwiesen.