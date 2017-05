Zweiter Eingang für den Friedhof

Berlin: Friedhof Lankwitz |

Der Friedhof Lankwitz soll einen zweiten Eingang zur Kiesstraße erhalten. Die Fraktion der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung hat in einem Antrag das Bezirksamt dazu aufgefordert, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen. Gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wäre es eine Erleichterung, wenn sie von der Kiesstraße aus den Friedhof Lankwitz betreten könnten. Dann müssten sie nicht mehr um den gesamten Friedhof herum zum Eingang in der Langen Straße laufen, wenn sie im Süden des Friedhofs wohnen, heißt es in der Begründung des Antrages, der noch in den Ausschüssen beraten werden muss.