Lichterfelde. Bei der Arbeiterwohlfahrt Südwest, Osdorfer Straße 21 findet am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 16 Uhr der traditionelle Bücherbasar und der Verkauf in der AWO-Modeboutique statt. Zudem kann in den „Trödelstuben“ gestöbert werden. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen unter 71 38 70 90. KM