Bewegt und beraten - für ein Leben mit Demenz in der Gemeinschaft

Zu einem Spaziergang von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen mit anschließendem Kaffeetrinken und der Möglichkeit, sich über Unterstützungsangebote beraten zu lassen, lädt der Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie in Steglitz-Zehlendorf ein.

Und zwar am Mittwoch, den 27.09.2017 von 14:30 bis 16:30 Uhr an drei Startpunkten in Steglitz-Zehlendorf:1. Reha-Steglitz gGmbH Tagespflege, Steglitz, Selerweg, Selerweg 37- 392. Seniorentagespflegestätte Hildegard Gräfin von Königsmarck-Stiftung, Zehlendorf, Limastr. 323. Ev. Seniorenpflegeheim Schönow, Lichterfelde, Teltower Damm 195Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 76 90 26 00