Bürgertreff im Fernsehen

Lichterfelde.

Der Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde-West lädt am Mittwoch, 25. Januar, ab 14 zu einem Bayrischen Nachmittag mit Brotzeit ein. Bei Blasmusik und kulinarischen Spezialitäten wird die Tourismusregion Chiemsee-Alpenland vorgestellt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung auf www.lichterfelde-west.net oder unter84 31 31 14. Am gleichen Tag stellt der rbb den Bürgertreffpunkt in seiner Sendung „ab 4“ vor.