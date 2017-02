Druckausgleich im Schulkessel

Lichterfelde.

Am Donnerstag, 23. Februar, 18.30 bis 21 Uhr, tauschen sich vom schulischen Leistungsdruck Betroffene in der Reihe „Tischgespräche“ aus. Veranstaltungsort ist die Ev. Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde, Luzerner Straße 10-12. Leistungsdruck ist ein Thema, das alle kennen. Wer übt auf wen Druck aus? Kann man daran etwas ändern? Bei einem leckeren Essen kommen Eltern, Schüler und Lehrer miteinander ins Gespräch und schildern ihre Erfahrungen, Sorgen und Wünsche. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist frei. Anmeldungen werden bis zum 16. Februar bei Georgia Washington erbeten unter0152/29 50 67 45 oder per E-Mail an georgiaw@online.de