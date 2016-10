Erneuter Vorstandswechsel im Kinderkrebsverein Kolibri,... Klumpp geht

Vorstandsposten muss neu besetzt werden

Wie BW erfuhr, hat der Berliner Journalist Christian Klumpp den Verein - Kolibri, Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V. - zum 30.09.2016 verlassen.Klumpp hatte vorher sein Amt als 2. Vorstand u.a. aus persönlichen Gründen niedergelegt.Vor erst gut 3 Monaten wurde Klumpp einstimmig in den Kolibri -Vorstand, einer der größten deutschlandweit aktiven Kinderkrebsvereine, gewählt und übernahm die Öffentlichkeitsarbeit.Auf BW-Anfrage antwortet Klumpp Anwalt, Thomas Bodis: " Es ist richtig, dass mein Mandant sein Amt am letzten Donnerstag niedergelegt hat.Um sich neuer, langfristiger und zeitintensiver Projekte widmen zu können, bat er die Vereinsführung um Freistellung seiner Person und die damit verbundene Entbindung aller Aufgaben als 2. Vorstand.Herr Klumpp schätzt die großartige Arbeit des Vereins und wird diesem auch weiterhin in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit zur Seite stehen ".Christian Klumpp unterdessen war selbst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.Eine neue Personalie für den Posten steht nach BW- Informationen noch nicht fest.