Für Menschen im Besuchsdienst

Lichterfelde.

An Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Aufgabe im Besuchsdienst interessieren, richtet sich ein Kurs des evangelischen Kirchenkreises Steglitz. An neun thematischen Abenden werden hierbei die Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung behandelt. Zentrale Themen sind dabei Lebenskrise, Suizid, Tod und Trauer, Trost und Spiritualität. Am Mittwoch, 16. November, beginnt der Einführungskurs „Das helfende Gespräch“. Die neun Treffen finden vierzehntäglich von 18 bis 20 Uhr im Evangelischen Paulus-Zentrum, Hindenburgdamm 101 B, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober unter83 90 92 29, E-Mail: pluemer@dwstz.de