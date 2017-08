Gestricktes und Gehäkeltes

Berlin: Petrus Kirche am Oberhofer Platz |

Lichterfelde. Am Sonnabend, 2. September, verkauft der Handarbeitskreis Gestricktes, Gesticktes und Gehäkeltes in der Petruskirche am Oberhofer Platz. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können Handarbeiten erstanden werden, die von den Mitgliedern des Kreises angefertigt wurden. Außerdem bietet der Markt eine gute Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Interessierte können auch bei den wöchentlichen Treffs mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Petruskirche vorbeischauen. KaR