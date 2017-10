Großeltern kochen mit ihren Enkeln

Lichterfelde.

Die evangelische Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde, Luzerner Straße 10-12, bietet am Sonnabend, 14. November, von 10 bis 14 Uhr ein kulinarisches Seminar für Kinder und deren Großeltern an. Unter der Leitung von Franziska Joppich wird erklärt, welche Gerichte Kinder in anderen Ländern gerne essen. Einige werden dann direkt vor Ort nachgekocht und gemeinsam probiert. Die Teilnahme kostet pro Großeltern-Enkel-Paar 12,50 Euro plus einen Beitrag von 7,50 Euro für die Lebensmittel. Mehr Infos bei Sabine Plümer unter

83 90 92 29 oder E-Mail: pluemer@dwstz.de.