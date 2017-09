Im Haus allein, das muss nicht sein!

Infoveranstaltung für Hausbesitzer



Wohnraum wird dringend gesucht und das ganz besonders von neuen Nachbarn, die sich bei uns integrieren möchten. Viele Hausbesitzer hätten Raum und Interesse, wissen aber nicht welches Prozedere dahinter steht bzw. an wen man sich wenden kann und wer unterstützt.



All diese Informationen gibt Ihnen Veronika Mampel bei der Informationsveranstaltung und beantwortet Ihre Fragen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen!



28. September 2017, 18.00 Uhr



Info + Kontakt: Veronika Mampel

E-Mail: v.mampel@sz-s.de, Telefon 0172 2 34 46 44



in der Geschäftsstelle Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Lankwitzer Straße 13 – 17, Haus G, Tor 3, 12209 Berlin

www.stadtteilzentrum-steglitz.de