Lebenskräfte mobilisieren

Berlin: Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West |

Lichterfelde. Ein neuer Kurs „Ganzheitliches Gesundheitstraining“ startet am 28. August im Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West, Hans-Sachs-Straße 4D. Der Kurs findet bis zum 30. Oktober montags von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer mittels praktischer Übungen, ihre körpereigenen Lebenskräfte zu mobilisieren. Die Kosten für die zehn Zeitstunden betragen 40 Euro pro Person. Die Gebühr ist zum Kursbeginn zu entrichten und wird an das Internationale Friedensdorf Oberhausen gespendet. Anmeldungen bei der Kursleiterin unter 796 40 78. KaR