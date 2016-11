Zehlendorf.

Spielzeit-Kurse für Babys von drei bis sechs sowie von sechs bis neun Monaten bietet das Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228, freitags von 10 bis 11 Uhr an. Die Kurse sollen die Entwicklung der Babys fördern. Die Kosten betragen 80 Euro für acht Stunden. Mehr Informationen und Anmeldung unter 0176/83 53 18 31 und per E-Mail an spielzeitkurse@gmx.de