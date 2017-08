Seniorenresidenz veranstaltet Eis-Party für guten Zweck

Berlin: Alloheim Seniorenresidenz Lichterfelder Ring |

Lichterfelde. Eis essen, so viel man will – das können die Besucher der Alloheim-Seniorenresidenz Lichterfelde, Lichterfelder Ring 197, am Freitag, 18. August, ab 15 Uhr. Bei der großen „Eis-Party kann für einmalig vier Euro so viel Eis verdrückt werden, wie man möchte und verträgt. Die Eispauschale für Kinder bis 14 Jahre beträgt sogar nur drei Euro. Der gesamt Erlös wird dem Mutter-Kind-Haus „Jörg Sommerlath“ in der Goethestraße gespendet. KaR