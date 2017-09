Seniorne-Residenz gibt Tipps und berät zum Thema Demenz

Berlin: Alloheim Seniorenresidenz Lichterfelder Ring |

Lichterfelde . Die Senioren-Residenz „Lichterfelde“ informiert am Dienstag, 26. September, über Alzheimer und Demenz. Betroffene erhalten in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im großen Speisesaal der Residenz am Lichterfelder Ring 197 wichtige Tipps, Unterstützung und Beratung. Die Gerontologin Gisela Gehrmann referiert zum Thema „Menschlichkeit in der Betreuung Demenzkranker – gerade unter Zeitnot“. Anmeldungen erbeten unter 71 09 50.KaR