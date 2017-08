Vorlesen und Erzählen lernen

Lichterfelde.

Wer gern ältere Menschen besucht und mehr über Lese- und Erzähltechniken erfahren möchte, kann sich zum Lesepaten ausbilden lassen. Der Evangelische Kirchenkreis Steglitz bietet in Kooperation mit „Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur“ diese Schulung an. Lesen und Erzählen üben können Interessierte an fünf Abenden ab Montag, 9. Oktober, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr. Treffpunkt ist das Evangelische Paulus-Zentrum, Hindenburgdamm 101 B. Die Teilnahmegebühr für alle Abende beträgt 20 Euro. Anmeldung bis 25. September bei Sabine Plümer,83 90 92 29, E-Mail: pluemer@dwstz.de