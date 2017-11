von Karla Rabe

Viele alleinlebende Senioren müssen das Weihnachtsfest einsam und isoliert verbringen. Mit der Ini-tiative „Wichteln gegen die Einsamkeit“ ruft die Alloheim Senioren-Residenz Lichterfelde auch in diesem Jahr wieder dazu auf, kleine Aufmerksamkeiten zu Weihnachten zu spenden.

„Wir wollen gemeinsam ein Zeichen gegen die zunehmende Vereinsamung unserer Gesellschaft setzen und alleinlebenden Menschen zeigen, dass wir an sie denken“, sagt Einrichtungsleiterin Mandy Herrenkind. Sie hofft, dass sich möglichst viele Bürger an dieser Aktion beteiligen und kleine Weihnachtsgeschenke spenden. Sie werden dann am Weihnachtsabend an alleinlebende Senioren in der Region verteilt“, erklärt Mandy Herrenkind.Die Zahl alleinstehender Senioren steigt tatsächlich von Jahr zu Jahr: Etwa 96 Prozent der Bewohner einer Seniorenresidenz haben keinen Ehepartner, 36 Prozent haben gar keine Angehörigen mehr. „Auch viele alte Menschen, die zu Hause wohnen oder ambulant betreut werden, verbringen den Heiligabend oft ganz allein. Diesen Menschen wollen wir zeigen, dass sie nicht vergessen werden und die Bürger der Region ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen“, sagt Mandy Herrenkind.Aufgerufen sind örtliche Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Vereine und Privatpersonen ein Zeichen zu setzen und sich an der Aktion zu beteiligen. Der Wert der Geschenke ist dabei egal: Hörbücher, Kinogutscheine, Selbstgebasteltes oder Naschzeug.Jedes Präsent sollte dabei mit einem „M“ für Mann oder „F“ für Frau versehen werden, um eventuelle geschlechtsspezifische Inhalte zu markieren. Die gespendeten Weihnachtspäckchen werden gesammelt und Heiligabend an die Senioren persönlich übergeben. Überzählige Geschenke werden an weitere soziale Einrichtungen verteilt, damit jedes Päckchen auch seinen Empfänger findet.

Die Geschenke können per Post an die Alloheim Senioren-Residenz „Lichterfelde“, Lichterfelder Ring 187-199, 12209 Berlin geschickt oder persönlich vorbeigebracht werden.