Sportangebot für Kleinkinder

Lichterfelde.

Der Bezirk und der Verein Sportkinder Berlin bieten in den Herbst- und Wintermonaten in der Sporthalle der Mercator-Grundschule, Mercatorweg 8-10, Kleinkindersport an. Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren haben hier die Möglichkeit, sich kostenfrei sportlich zu betätigen. Qualifizierte Übungsleiter betreuen das Angebot vor Ort, das am Sonntag, 12. November, startet. Bis zum 25. März wird an jedem Sonntag in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Bewegungsparcours aufgebaut. Kinder können zusammen mit ihren Eltern für eine Stunde das Kursangebot nutzen. Maximal sind pro Kind zehn Termine buchbar. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auf www.sportkinder-berlin.de oder89 40 07 40.