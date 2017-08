Viktoria mit Remis im Derby

Lichterfelde. Ein spannendes Derby in der Regionalliga Nordost, das mit Sicherheit mehr als nur 272 zahlende Zuschauer verdient gehabt hätte! Die, die gekommen waren, sahen zwar keinen Sieger, aber immerhin sechs Tore. Am Ende trennten sich der Berliner AK und Viktoria 89 3:3 (2:1). Damit bleiben beide Teams in der Tabelle punktgleich, nun mit je fünf Zählern. Allerdings hat Viktoria ein Spiel weniger ausgetragen. Das Nachholspiel findet an diesem Mittwoch gegen den BFC Dynamo statt (19 Uhr, Stadion Lichterfelde). Am Sonnabend um 13.30 Uhr gibt es dann an selber Stelle das nächste Stadtduell gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC.



Der BAK war bereits in der achten Minute durch Belegu in Führung gegangen, der frühere U17-Europameister Kargbo glich aus (16.). Vier Minuten vor der Pause brachte Küc den BAK per Elfmeter erneut in Führung. Aber wieder Kargbo traf für Viktoria (59.). Als Yilmaz dann nachlegte (67.), sah es nach einem Auswärtssieg aus. Doch Deniz machte noch das 3:3 (83.). „Nicht völlig unverdient, für uns dennoch ärgerlich“, sagte Viktorias Trainer Thomas Herbst.

