ADAC-Prüfmobil im Bezirk

Lichterfelde. Der Service-Truck des ADAC Berlin-Brandenburg ist wieder unterwegs. Im Bezirk macht das Prüf- und Servicemobil am 21. sowie vom 24. bis 26 Juli in Lichterfelde, Am Stichkanal, auf dem Parkplatz Roller, Station.

Weitere Informationen unter www.adacservicemobil.de

Das Standardprogramm beinhaltet die Überprüfung von Bremsen und Stoßdämpfern. Das Prüfmobil führt zusätzlich eine Spurschnellvermessung durch. Der Bremsentest ist für jeden Fahrzeuginhaber kostenfrei.Darüber hinaus bietet das ADAC-Mobil viele weitere Funktionstests an, zum Beispiel die der Klimaanlage oder der Bremsflüssigkeit. Im Anschluss an den Pkw-Sicherheitscheck erhalten die Fahrzeuginhaber ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messergebnissen und nützliche Hinweise, falls ein Werkstattbesuch empfohlen wird. Zusätzlich verfügt das Mobil über ein Servicebüro, mit dem das komplette Beratungsangebot einer Geschäftsstelle abrufbar ist.Die Prüfzeiten sind jeweils von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr.Bei großer Nachfrage kann es zur Schließung der mobilen ADAC Prüfstation vor den angegebenen Endzeiten kommen.