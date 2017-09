ADAC veranstaltet Mobilitätstag

Lichterfelde. Der ADAC Berlin-Brandenburg lädt am Donnerstag, 5. Oktober, zu einem Mobilitätstag ein. Vor allem ältere Verkehrsteilnehmer können sich und ihr Fahrzeug von 10 bis 14 Uhr auf dem OBI-Parkplatz an der Goerzallee 189-223 auf Herz und Nieren testen lassen.

Der Automobilclub präsentiert in Kooperation mit der Landesverkehrswacht Berlin, GEERS Hörakustik und Apollo-Optik ein umfangreiches Schulungsangebot und bietet die Möglichkeit, das Seh-, Hör- und Reaktionsvermögen überprüfen zu lassen. Nicht zuletzt können alle Besucher ihr Auto im ADAC-Prüf- und Servicemobil testen lassen.Der Mobilitätstag ist auch eine gute Gelegenheit, vor Ort mit den Experten ins Gespräch zu kommen. Besucher können sich über den ADAC FahrFitnessCheck informieren. Dieser besteht aus einem ausführlichen Vorgespräch, einer 45-minütigen Testfahrt im eigenen Pkw in Begleitung eines Fahrlehrers und einer individuellen Auswertung. Der freiwillige Fahrtest hilft, Selbstzweifel auszuräumen und eventuell Fahrdefizite aufzuzeigen sowie diese in den Griff zu bekommen.Zudem gibt es Infos zum kostenfreien viertägigen Seminarzyklus „Sicher mobil“. Hier kann man sich in Sachen Regeldickicht und Schilderwald auf den neuesten Stand bringen.