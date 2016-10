Fahrradcheck für mehr Sicherheit

Berlin: Gutshaus Lichterfelde |

Lichterfelde. Eine intakte Beleuchtung und gut funktionierende Bremsen sowie gute Sichtbarkeit sind in Herbst und Winter die Grundvoraussetzungen für sicheres Radeln. Daher bietet die Stadtteilgruppe Steglitz-Zehlendorf des ADFC-Berlin am Donnerstag, 3. November, ab 16 Uhr, im Gutshaus Lichterfelde, Hindenburgdamm 28, einen kostenlosen Fahrradcheck an. Kleinere Mängel werden - soweit möglich - sofort behoben, aufwändigere Reparaturen auf einer Checkliste vermerkt. Sie können dann von einer Fahrradwerkstatt behoben werden. KaR