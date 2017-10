SPD fordert mehr Busverkehr am Wochenende

Lichterfelde.

Die neuen Wohngebiete zwischen Platz des 4. Juli und Darser Straße haben am Wochenende nur eine eingeschränkte Anbindung an den S-Bahnhof Steglitz. An Sonnabenden fahren Busse nur zwischen 10 und 23 Uhr und an Sonntagen sogar nur von 19 bis 23 Uhr. Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung möchte dies ändern. Das Bezirksamt wird in einem Antrag aufgefordert, sich für eine Erweiterung der Buszeiten stark zu machen. Die Linie 285 solle auch an Wochenenden durchgängig von 8 bis 23 Uhr fahren. Davon würden auch die Trödelmärkte am Platz des 4. Juli und auf dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet profitieren. Derzeit können die Märkte am Sonntag nur mit dem Pkw erreicht werden. Der Antrag wird im Ausschuss für Ordnung und Verkehr beraten.