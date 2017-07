Buch über das Goerzwerk beschreibt 130 Jahre Berliner Industriegeschichte

Lichterfelde. Vor gut 130 Jahren eröffnete Carl Paul Goerz eine kleine Werkstatt für optische Geräte am südlichen Rande Berlins. Damit legte er den Grundstein für ein Unternehmen, das in den folgenden 40 Jahren Weltruhm erlangte.

Als Goerz sich 1886 seine kleine Existenz aufbaute, rechnete er wohl kaum damit, dass sein Unternehmen zwei Weltkriege, die Wirren der Inflation, die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung erleben würde. Noch vor dem Ersten Weltkrieg war aus der Werkstatt Goerz ein international tätiger Großkonzert geworden, der zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands zählte.1926 entstand durch Fusion die Zeiss IKON AG, die weltweit bekannt war für Kameras und Projektoren. Heute ist das Unternehmen Teil der ASSA ABLOY Gruppe, die am Standort Goerzallee ihren Sitz hat und weltweit führend in der Herstellung von Sicherheitssystemen ist.Zum Jubiläum der Marke IKON hat der Unternehmenshistoriker Sebastian Stahn ein Buch verfasst, das ein herausragendes Kapitel deutscher Industriegeschichte beschreibt. Veranschaulicht ist das Ganze mit historischen Fotos.„Beim Namen Zeiss IKON denkt man zuerst an die Kameras. Aber es waren die vermeintlich langweiligen Türschlösser, die das Überleben des Unternehmens sicherten. Zeiss IKON Kameras kann man im Museum bestaunen. IKON-Schlösser hingegen sind täglich im Einsatz und laufen noch heute am Standort Goerzallee vom Band“, erklärt Stahn. 6Stahn hat in seinem Buch die wechselvolle Geschichte des Unternehmens in die Historie Deutschlands und Berlins eingebettet. Das Buch gibt interessante Einblicke in die Geschichte des Schlossbaus und steht stellvertretend für die Industriegeschichte Berlins. Es zeigt den Weg „vom wirtschaftlichen Aufstieg, über harte Rückschläge durch Inflation und Weltkriege, über den Wiederaufbau im geteilten Berlin bis hin zur Verschmelzung mit der schwedischen ASSA ABLOY Gruppe als Konsequenz der zunehmenden Globalisierung“, sagt Stahn.

Das Buch ist über die E-Mail-Adresse medien.de@assaabloy.com für 39,95 Euro erhältlich.