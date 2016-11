Berlin: GUZSZ |

Lichterfelde. Am Dienstag, 22. November, bietet das Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum Steglitz-Zehlendorf (GUZSZ) 30-minütige Kurzberatungen zum Thema Steuerrecht an. Expertin vor Ort von 16 bis 18 Uhr ist die Steuerberaterin Brigitte Märtens. Die Beratungen finden im Goerzwerk, Raum 4666, Goerzallee 299, statt. Um Anmeldung per E-Mail an kontakt@guzsz.de wird gebeten. uma