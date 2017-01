Sanierung der Luisen-Kirche

Berlin: Königin-Luise-Kirche Waidmannslust |

Waidmannslust. Der Architekt Sebastian Stedfeldt berichtet am Dienstag, 24. Januar, ab 19 Uhr mit einem Lichtbildervortrag in der Königin-Luise-Kirche, Bondickstraße 14, über die im vergangenen Jahr begonnene Sanierung der Kirche. Der Schmuckgiebel und das Kirchendach des Wahrzeichens von Waidmannslust wurden einer umfassenden Reparatur unterzogen. Der dritte Bauabschnitt, der Turm, soll in diesem Jahr folgen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die weitere Sanierung wird gebeten. CS