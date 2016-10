Zwei Tage für die Gesundheit

Berlin: Centre Talma |

Hermsdorf.

„Fit! Fit! Fit! – Wissen, was wohl tut“ lautet das Motto der diesjährigen Gesundheitstage für Mädchen und Jungen, die am 14. und 15. November ganztägig im Cenre Talma in der Hermsdorfer Straße 18A stattfinden. Die Vorbereitungen sind laut Stadtrat Uwe Brockhausen (SPD) in vollem Gange, die Teams der Kinder- und Jugendarbeit stellen ein spannendes Programm auf die Beine. Zu Beginn gibt es jeweils ein gemeinsames, gesundes Frühstück. Im Anschluss laden Workshops zum Lernen und Mitmachen ein. Themen sind unter anderem: gesunde Ernährung, Bewegung, Sexualität, Gender und Entspannung. Infos gibt es unter www.jugend-reinickendorf.de