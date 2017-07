Berlin: Evangelisches Gemeindehaus Lübars |

Hermsdorf. Das Museum Reinickendorf und die ehemalige Schulleiterin der Renée-Sintenis-Grundschule, Irmtraut Reuer, laden zu einem zweistündigen Spaziergang auf den Spuren Erich Kästners am 13. Juli ab 14 Uhr ein. Nach einer kurzen Einführung beginnt der Spaziergang durch Hermsdorf, bei dem an mehreren Stationen Informationen sowie Geschichten aus dem Leben des Schriftstellers Erich Kästner berichtet werden, der viele Jahre in Hermsdorf lebte. Unter anderem kommen die Teilnehmer an dem ehemaligen Wohnhaus Kästners vorbei und an der Schule, die sein Sohn Thomas Kästner besuchte. Bei einer abschließenden Kaffeerunde im Museum Reinickendorf können Fragen gestellt werden. Treffpunkt ist das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Lübars, Zabel-Krüger-Damm 115. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro, um Anmeldung unter 404 40 62 wird gebeten. CS