Berlin: Dorfkirche Lübars |

Lübars. Zum Familiengottesdienst in der Dorfkirche Lübars am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr schmücken die Landfrauen die Kirche festlich. Zum Gottesdienst ziehen die Kinder mit ihren Familien mit selbstgestalteten Bollerwagen in die Kirche ein. Ab 17 Uhr beginnt in der Dorfkirche ein Abendmahlsgottesdienst, begleitet vom ökumenischen Kirchenchor. CS