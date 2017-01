Berlin: Pfarrhaus Königin-Luise-Gemeinde |

Waidmannslust. Zu einem Gottesdienst in Vorbereitung auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 lädt am Sonntag, 12. Februar, um 10 Uhr Pfarrer Wilfried Neugebauer ins Pfarrhaus in der Bondickstraße 76 ein. Der 36. Evangelische Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai in Berlin und – anlässlich des Lutherjahres – auch in Wittenberg statt. bm