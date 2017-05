Berlin: LabSaal Lübars |

Lübars. Es ist eine Hommage an den Literaturnobelpreisträger zu seinem 76. Geburtstag: Zum Bob-Dylan-Abend lädt am Sonntag, 21. Mai, ab 18 Uhr der Profolk Verband für Folk und Weltmusik in den Labsaal in Alt-Lübars 8 ein. Eine All-Star-Band mit hochkarätigen Musikern interpretiert die Werke des Meisters, der am 24. Mai sein Wiegenfest feiert. Der Einlass beginnt schon um 17.30 Uhr; Karten gibt’s für 15, 13 und fünf Euro. Informationen gibt es unter 41 10 75 75. bm