Lübars.

Mit ihrem Programm „Die Stern von Rio“ ist das Ensemble Männergruppe am Sonnabend, 4. März, um 20 Uhr zu Gast im LabSaal, Alt-Lübars 8. Berlins „älteste Boygroup“ begibt sich darin auf musikalische Kreuzfahrt an den Zuckerhut, mit Stationen in New York, am Mississippi und an den Stränden Kaliforniens. Wer mehr wissen will, schaut vorab auf www.maennergruppe.de . Tickets für die Show gibt es unter41 10 75 75 zu Preisen zwischen fünf und 13 Euro.