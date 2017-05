Malen mit und in der Natur

Berlin: LabSaal Lübars |

Lübars.

Die Natur als Vorbild, Kursraum und Material: Ein Malworkshop mit Blüten und Naturelementen findet in den Sommermonaten im Garten des Labsaal-Kontors in Alt-Lübars 8 statt. Der Kurs vermittelt kreative Techniken unter Einsatz von natürlichen Malutensilien, die auch während der Veranstaltung gesammelt werden können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Basismaterial erhalten die Teilnehmer. Der Workshop eignet sich für Kinder und Erwachsene – auch mit Handicap. Kursleiterin ist Iris Winkler, Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Workshop-Termine sind immer samstags: am 27. Mai von 12 bis 14.30 Uhr, am 29. Juli und 12. August jeweils von 11 bis 13.30 Uhr und am 2. September von 12 bis 14.30 Uhr. Die Kosten liegen zwischen 14 und 25 Euro, für Kinder im Alter bis zehn Jahre sechs Euro. Die Anmeldung ist jeweils bis einen Tag vor der Veranstaltung möglich unter

43 72 67 35. Wer eine E-Mail schicken will, nutzt: iris_carpediem@hotmail.com