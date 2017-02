„Schöne Lieder“ im LabSaal

Berlin: LabSaal Lübars |

Lübars. Einfach „Schöne Lieder“ nennt Sängerin Stella Ahangi ihr aktuelles Programm, mit dem sie am Sonnabend, 11. Februar, um 19 Uhr im LabSaal in Alt-Lübars 8 gastiert. Die Künstlerin präsentiert Lieder unterschiedlicher Kulturen in großer Vielfalt – mit leisem Humor und großen Gefühlen. Vom jazzig angehauchten Chanson über temperamentvolle Tango- und Flamenco-Melodien bis hin zur arabischen Weise reicht die Auswahl ihrer Lieblingslieder. Doch auch Songs bekannter Interpreten sind im Repertoire: Hier ein Hit von Leonhard Cohen, da ein Titel von Tom Jones. Und als nächstes erklingt eine Ballade aus Griechenland. Begleitet wird Stella Ahangi von drei Musikern auf Gitarre, Percussions und Kontrabass. Karten fürs Konzert kosten 15, 13 und fünf Euro, zu reservieren unter 41 10 75 75. bm