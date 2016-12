Berlin: LociLoft |

Waidmannslust. Heiße Rhythmen statt besinnliche Klänge: Zur brasilianischen Weihnacht mit dem Eudinho Solares Trio lädt am Donnerstag, 15. Dezember, um 15 Uhr das LociLoft am Oraniendamm 72 ein. Tickets für 16, ermäßigt 12 Euro an der Abendkasse. bm